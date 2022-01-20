Офис президента получает данные от западных партнеров и разведки в ежедневном режиме.

В Офисе президента убеждают, что понимают реальную угрозу агрессии со стороны Российской Федерации, но не хотят сеять панику в обществе.

Об этом сообщает "Украинская правда" в Telegram со ссылкой на источники.

Как рассказали источники издания в ближайшем окружении Зеленского, Офис президента получает данные от западных партнеров и разведки в ежедневном режиме. В ОП постоянно анализируют различные, даже наименее реальные, сценарии вероятного нападения РФ.

"Но мы уже жили в ситуации, когда каждый день нам кричали, что вот завтра-завтра Путин нападет. Это ничем хорошим не заканчивалось. Мы себе такого не можем позволить. Мы не можем сеять панику. Наша сила в стабильности, стабильности экономики, гривне и так далее", - сообщил источник из ОП.

Читайте такжеЛатвия готова предоставить Украине новое вооружениеУ Зеленского также сообщили, что просят на всех международных встречах у партнеров не нагнетать зря ситуацию, чтобы не создавать в Украине панику, потому что "если люди побегут снимать доллары и сметать все с полок магазинов, то никакого вторжения не надо будет".

Возможна эскалация на границе

Издание Washington Post, ссылаясь на заявления своих анонимных источников, написало, что Россия возобновила наращивание военной силы на границе с Украиной. Кроме того, в соцсетях стали появляться видеоролики с эшелонами военной техники, в частности танками и ракетами, которые перевозят в южные и западные регионы России. По данным издания, в США и Европе на это обратили внимание после завершения российско-белорусских военных учений "Запад-2021".

В Министерстве обороны Украины тогда отрицали распространенную изданием The Washington Post информацию о наращивании Россией военной силы возле украинской границы. Обнародованные в СМИ данные о перемещении войск РФ в Минобороны называют "элементом специальных информационно-психологических действий, которые по сути являются плановыми мероприятиями в рамках перемещения войск после завершения учений".

Позже издание Politico обнародовало свежие спутниковые фотографии, которые подтверждают сообщения о том, что Россия вновь сосредоточивает войска и военную технику на границе с Украиной.

Читайте такжеКулеба: Украина не будет платить кровью за неспособность Запада быстро отвечать РоссииВпоследствии руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times сообщил, что Россия сконцентрировала у границы с Украиной 92 тыс. военнослужащих и готовится к вторжению в конце января – начале февраля 2022 года. Недавно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия разместила у границ Украины 115 тысяч военных.

По сообщению Financial Times Западная разведка предполагает "высокую вероятность дестабилизации" Украины со стороны России уже этой зимой.

Москва отрицает обвинения в подготовке нападения на Украину и наоборот указывает на активизацию сил НАТО у российских границ.

17 декабря 2021 года МИД РФ обнародовал проект договора между РФ и США о "гарантиях безопасности" и проект соглашения о мерах по обеспечению безопасности России и государств-членов НАТО. В частности, Россия предлагает НАТО отказаться от принятия Украины в Альянс, а также "от любой военной деятельности на территории Украины". Также РФ предлагает США не создавать военные базы на территории стран бывшего СССР и не принимать эти страны в НАТО.

В Брюсселе 12 января состоялось заседание Совета НАТО-Россия, на котором обсуждались вопросы безопасности в Европе. После заседания страны-члены НАТО призвали РФ немедленно уменьшить напряжение возле Украины и воздержаться от агрессивного размещения войск, а также призвали Россию вывести войска из Украины, в том числе из Крыма.

Кроме того, страны-члены НАТО на встрече с РФ подтвердили политику "открытых дверей" в отношении принятия новых членов. Также все страны-члены заявили, что не откажутся от размещения войск на восточных рубежах Альянса.

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