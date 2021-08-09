Президент рассчитывает, что Лукашенко не будет предпринимать недружественные шаги в отношении Украины, иначе будет "немедленный ответ".

Президент Украины Владимир Зеленский считает безоснователными заявления Александра Лукашенко о том, что Украина тренирует "боевиков" для действий на территории Беларуси.

Такое заявление в эфире канала "Украина 24" сделал пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

"Украина борется с боевиками, а не тренирует их, как заявил Александр Лукашенко. Заявления Лукашенко Зеленский называет безосновательными. Зачем белорусский лидер, если можно так говорить, это [заявление] делает - неизвестно. Можем только предполагать, что для того, чтобы отвлечь внимание общества от драматических событий в самой Беларуси ", - заявил он.

По словам Никифорова, Зеленский рассчитывает, что Лукашенко не будет делать недружественные шаги в отношении Украины. В противном случае будет "немедленный и мощный ответ". Как со стороны Киева, так и со стороны мирового сообщества.

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Напомним, глава белорусского режима Александр Лукашенко сегодня обвинил президента Украины Владимира Зеленского в подготовке в Украине боевиков и переправке оружия на территорию Беларуси.

Такое заявление он сделал на большой пресс-конференции в Минске.

Он также сослался на публикации белорусских госСМИ, посвященных якобы переправке взрывчатки и боеприпасов из Украины.

Автор: Дмитрий Захаров