У Зеленского нашли способ лишить кресла погрязшего в коррупционных скандалах директора НАБУ Сытника – СМИ

Народные депутаты направили в Конституционный суд представление, касающееся назначения Артема Сытника.

Команда президента Владимира Зеленского нашла способ избавиться от директора НАБУ Артема Сытника, погрязшего в коррупционных скандалах, сохранить монобольшинство и не поссориться с лоббистами Сытника на Западе.

Об этом пишет Обозреватель в статье «Конец эпохи Сытника. Против решения Конституционного суда послы не смогут ничего сказать».

Группа из 51 народного депутата подала в Конституционный суд Украины представление относительно соответствия Конституции указа пятого президента страны Петра Порошенко о назначении директором Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артема Сытника. В статье отмечается, что политически это означает, что «команда Зе» нашла железобетонный способ избавиться от директора НАБУ, погрязшего в коррупционных зашкварах и скандалах, сохранить монобольшинство и не поссориться с лоббистами Сытника на Западе.

Издание сообщает, что в Конституционный суд Украины поступило конституционное представление народных депутатов относительно соответствия Конституции Украины указа президента Украины «О назначении А. Сытника директором Национального антикоррупционного бюро Украины», где утверждается, что президент действовал вне своей компетенции, когда назначал Сытника директором НАБУ.

«Должность директора НАБУ не отнесена Основным законом к должностям, назначение на которые осуществляется Президентом Украины», – говорится в представлении.

«Если ранее Артема Сытника, находящегося в реестре коррупционеров НАЗК и за 5 лет своей работы не прославившегося раскрытием резонансных дел о коррупции (а вот скандалами с незаконными слежками, провокациями и шпионажем в пользу других государств вполне прославившегося), пытались снять руками Верховной Рады, теперь найдено простое и элегантное решение проблемы с юридическими коллизиями и «крышей» Сытника на Западе. Конституционный суд примет единственно возможное решение, и никто не сможет предъявить претензии к украинской власти – Конституцию можно пытаться изменить, но ее невозможно оспаривать», – говорится в статье.

Также отмечается, что решение КСУ о незаконности назначения Сытника будет однозначно принято судьями Конституционного Суда, так как есть готовый прецедент, и суд не может принять решение, которое ему будет противоречить. Речь идет об отрицательном заключении КСУ от 16 декабря 2019 года по обращению Верховной Рады относительно изменений в Конституцию, которые должны были закрепить право президента назначать и увольнять директоров НАБУ и ГБР. КС в своем заключении не одобрил такую инициативу депутатов.

«Против решения Конституционного Суда никто не сможет возразить – ни в Украине, ни на Западе, где Конституция не обсуждается и находится в пантеоне сакральных ценностей демократического общества. Как утверждают наши источники решение КСУ, которое оставит Сытника без кресла директора НАБУ, будет принято уже в сентябре», – отмечают журналисты.

Напомним, что группа из 51 народного депутата подала в Конституционный суд Украины представление относительно соответствия Конституции указа пятого президента страны Петра Порошенко о назначении директором Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артема Сытника. Ранее Артем Сытник был официально внесен в реестр коррупционеров НАЗК после решения судов всех инстанций, признавших его виновным в совершении коррупционных действий.