Соответствующий законопроект направлен на рассмотрение профильного комитета.

В Верховной Раде предлагают увеличить штрафы за вождение в состоянии алкогольного, наркотического или любого другого опьянения и конфисковывать авто в пользу Вооруженных сил Украины в случае повторного нарушения в течение года.

Об этом говорится в опубликованном на сайте парламента проекте закона №9076 о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях (относительно усиления ответственности за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции).

Инициаторами законопроекта являются нардепы Артем Дмитрук и Анатолий Бурмич.

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В частности, в пояснительной записке законопроекта отмечается, что, по статистике полиции, в Украине за 2022 год произошло 18 тыс. 628 ДТП с погибшими и травмированными, в результате которых погибло 2,791 тыс. граждан, в том числе 125 детей, а еще 23 тыс. 145 - пострадало (из них 2 тыс. 978 детей).

"Основными причинами ДТП с пострадавшими в прошлом году были: превышение безопасной скорости, нарушение правил маневрирования, нарушение правил проезда перекрестков, нарушение правил проезда пешеходных переходов, несоблюдение дистанции, переход пешеходов в неустановленном месте, выезд на полосу встречного движения, в том числе управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, которые привели к 91 погибшим и 1031 травмированным", - отмечают нардепы.

Следовательно, авторы законопроекта считают, что, учитывая статистику, управление транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения является "довольно распространенным явлением" в Украине.

Депутаты также отмечают, что водитель в состоянии опьянения несет большую угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения и что "в условиях действия военного положения в Украине управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения свидетельствует о низких морально-этических качествах водителей".

"Для обеспечения обороноспособности нашей армии и поддержки наших защитников Кабинетом министров Украины были приняты соответствующие решения по передаче имущества для удовлетворения потребностей функционирования государства в условиях военного положения, которые предусматривают на период действия военного положения бесплатную передачу, по решению руководителя областной военной администрации имущества... Вооруженным силам, Нацгвардии, СБУ, Службе внешней разведки, Госпогранслужбе, МВД, Нацполиции, ГСЧС, Управлению государственной охраны, Госспецсвязи, другим военным формированиям", - сказано в тексте.

Следовательно, авторы законопроекты уверены, что "вполне справедливой" будет конфискация для нужд ВСУ автомобиля, которым управляли в состоянии опьянения "в таких сложных для страны условиях".

Отмечается, что проект закона предусматривает внесение изменений в статью 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях, в частности, увеличение суммы штрафов и введение конфискации транспортного средства за повторное в течение года управление транспортными средствами лицами в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции.

Так, депутаты предлагают увеличить размер штрафа за такое вождение с двух до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права управления транспортными средствами на срок пять лет (в действующей статье - три года) и ввести конфискацию транспортного средства (вместо возмездного изъятия транспортного средства или без такого, как в действующей редакции статьи), которое находится в частной собственности нарушителя.

Также планируют увеличить срок лишения права управления авто в случае взятия лица под административный арест (в обоих вариантах арест на 10 суток) - с трех до пяти лет, а вместо возмездного изъятия транспортного средства в этом случае также конфисковывать его.

Кроме того, предлагается увеличить сумму штрафа с трех до четырех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, если лицо уже привлекалось к админответственности за такое нарушение дважды в течение года.

Также в карточке законопроекта указано, что сегодня, 6 марта, документ направлен на рассмотрение профильного комитета.

Штрафы для пьяных водителей

Как сообщал УНИАН, с 1 июля 2020 года в Украине ввели более жесткое наказание для водителей за вождение в нетрезвом виде. Управление авто в нетрезвом состоянии наказывается большими штрафами, также это квалифицируется не как административное правонарушение, а как уголовное преступление.

В мае 2022 года в Верховной Раде Украины зарегистрирован проект закона №7382 по усилению ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения в условиях военного времени. Советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко тогда заявил, что угроза конфискации автомобилей гораздо лучше будет действовать на возможных нарушителей, чем повышение штрафов.

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