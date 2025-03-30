Риторика Российской Федерации в отношении Украины обострилась до уровня 2022 года, Москва пытается воспользоваться нынешним геополитическим импульсом.

Такое мнение в микроблоге X высказал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. По его словам, уже на протяжении многих лет Россия стремится ограничить украинскую армию, обороноспособность и военную помощь, а также заблокировать вступление страны в НАТО:

"Все эти требования имеют одну общую черту: Москва хочет получить слабую, беззащитную Украину. Речь идет не о НАТО и не о "соображениях безопасности". Речь идет о способности России уничтожить украинское государство на более позднем этапе, оккупировать его территории, захватить его полезные ископаемые, использовать его человеческий и другой потенциал для дальнейшей агрессии".

Министр подчеркнул, что Киев видит российскую стратегию и никогда не примет ничего, что делает Украину слабой или беззащитной. "Наоборот, настоящий и справедливый мир требует прочных и долгосрочных гарантий безопасности для его сохранения", - добавил Сибига.

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