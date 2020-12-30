По словам националиста, он перенес плановую операцию на колене.

Лидера Всеукраинского объединения "Свобода" Олега Тягнибока прооперировали.

Об этом он рассказал в Twitter, выложив фото из больницы.

По словам националиста, он перенес плановую операцию на колене.

"Прихожу в себя после наркоза. Перенес операцию, которую давно уже надо было сделать (колено - разрыв крестообразной и мениска). Но с той политикой) еще и слабость, оставшаяся после "короны"..."- написал он.

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Автор: Денис Прядко