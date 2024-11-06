Украинские лица у власти отреагировали на победу Дональда Трампа на выборах в США-2024.

Украинцы с непониманием относятся к новости о том, что Дональд Трамп в очередной раз стал президентом США. Все из-за его желания "прекратить все войны" во время его каденции. Однако официальные лица в Украине не считают, что президентство Трампа будет плохим для нашей страны, пишет Politico.

"Может быть, трудным, сложным, но не обязательно плохим. Трамп — прагматичный бизнесмен", который "думает с точки зрения затрат и выгод", отметил глава комитета по иностранным делам в ВРУ Александр Мережко в интервью изданию.

Он также добавил, что Украине придется много работать, чтобы убедить Трампа продолжить поддержку в войне против России. В публикации говорится, что в поздравлении президент Украины Владимир Зеленский вспомнил о "замечательной встрече" с Трампом, которая состоялась в сентябре.

Видео дня

Президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов, в свою очередь, подчеркнул, что Украине теперь придется "жить в мире Трампа" и он скептически относится к заявлениям об окончании войны за 24 часа. "Но скучать нам точно не придется", - отметил Милованов.

Победа Трампа - реакция украинского правительства

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак у себя в Telegram написал поздравление Трампу с победой на выборах в США, отметив важность "двухпартийной поддержки в США".

"Мир через силу" - это именно тот подход, который нужен сейчас. Потому что Россия и автократы понимают исключительно язык силы. Агрессоры должны быть возвращены в четкие рамки справедливости. Нам нужен справедливый мир, а миру - сильные США и триумф демократии", - отметил Ермак.

Ранее УНИАН писал, что Зеленский тоже поздравил Трампа с победой. И президент Украины, и руководитель ОП использовали один и тот же нарратив.

Вас также могут заинтересовать новости: