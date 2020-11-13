Лукашенко предлагает продолжить проведение в Минске встреч ТКГ, но не исключает и вариант отказа от минской площадки.

Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко предлагает продолжить проведение в Минске встреч Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Об этом он заявил в интервью СМИ Беларуси и ближнего зарубежья, сообщает БЕЛТА.

Лукашенко считает, что Минск был и остается "удобной во многих смыслах площадкой для проведения переговоров ТКГ".

"А где вы найдете лучшую площадку? В Нур-Султан полетите? Это далеко. Непонятно, зачем. Наверное, не очень удобно. А здесь - треугольник Киев - Москва - Минск. Час - и вы здесь, переговорили, разлетелись", - сказал он.

Кроме того, Лукашенко убежден, что в Минске возможно обсуждение "не только украинской повестки, но также и актуальных вопросов трехсторонних взаимоотношений Беларуси, Украины и России".

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Вместе с тем он не исключает и вариант отказа от минской площадки.

"Мы вас всем необходимым обеспечиваем - только договаривайтесь. Но если не хотите - не надо. Баба с возу - коню легче. Не хотите - не приезжайте", - подытожил Лукашенко.

Переговоры ТКГ в Минске

На фоне событий в Беларуси Леонид Кравчук допустил, что переговоры по Донбассу могут перенести из Минска в другое место.

Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков не видит смысла переносить из Минска переговоры Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для вопроса о возможном переносе переговоров Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе из Минска сейчас не время.

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Автор: Тамара Отовская