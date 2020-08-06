Зеленский анонсировал участие Фокина в работе ТКГ по Донбассу

Президент отметил, что украинская делегация на переговорах в ТКГ является «достаточно мощной».

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что первый премьер-министр Украины (1990-1992 гг.) Витольд Фокин будет участвовать в работе украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.

Об этом Зеленский сказал во время общения с журналистами в городе Часов Яр в Донецкой области. Трансляция мероприятия велась Офисом президента в Facebook.

Читайте такжеЗеленский назначил чиновника МВД времен Януковича заместителем главы Офиса президента

По словам президента, с новым главой украинской делегации Леонидом Кравчуком, кроме Фокина, будут работать также вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников и советник президента Украины Руслан Демченко. «У нас достаточно мощная группа», - заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что сейчас увеличивается количество переговоров и встреч по урегулированию ситуации на Донбассе.

Как сообщал УНИАН, 4 августа первый президент Украины, председатель украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что Витольду Фокину предложена должность «координатора коммуникаций всех сторон» в составе ТКГ.

5 августа в Офисе президента сообщили, что Фокин планирует определиться со своей возможным участием в работе украинской делегации в ТКГ до конца текущей недели.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram