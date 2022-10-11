По словам беларуской оппозиционерки Светланы Тихановской, украинцы и беларусы - не враги друг другу, а Лукашенко и Путин являются военными преступниками.

Лидер беларуской оппозиции Светлана Тихановская предложила президенту Владимиру Зеленскому установить дипломатические отношения между Украиной и ее Объединенным переходным кабинетом Беларуси.

Об этом она сказала в своем видеообращении, опубликованном на YouTube-канале.

"Мы предлагаем Украине и украинскому народу построить альянс с демократической Беларусью. Вести борьбу вместе и поддерживать беларуское сопротивление. Объединенный переходный кабинет готов к сотрудничеству с Украиной и установлению дипломатических и политических отношений. Мы готовы действовать вместе с Украиной, потому что без свободной Украины не может быть свободной Беларуси и Европы", - сказала Тихановская.

Оппозиционер убеждена, что Россия проиграет войну, а Украина восстановит свою территориальную целостность и защитит независимость. Она отмечает, что Лукашенко - это позор Беларуси, и вместо него решение принимают в Кремле.

"Беларусы все это время будут с народом Украины. Беларусы - это не Лукашенко. Лукашенко - это позор моей страны. Он дал разрешение на запуск ракет с территории Беларуси по украинским городам. Он анонсировал развертывание общей группировки войск с Путиным и допустил, чтобы на территории Беларуси было еще больше российских войск. Он и Путин втягивают нашу страну в войну и врут, что угроза идет со стороны Украины. Лукашенко уже не принимает решений, вместо него это делает Кремль", - сказала Тихановская.

По ее словам, украинцы и беларусы - не враги друг другу.

"Украинцы и беларусы на одной стороне воюют с одним и тем же злом. Лукашенко и Путин - военные преступники, и они должны понести ответственность за тысячи невинных жертв. А Беларусь должна выйти из военных, политических и экономических союзов с Россией, которые препятствуют национальным интересам страны", - отметила Тихановская.

Оппозиция Беларуси

Светлана Тихановская - в прошлом домохозяйка и жена политического блогера Сергея Тихановского.

Во время протестов в стране в 2020 году в связи с фальсификацией президентских выборов бежала в Литву - из-за больших рисков быть схваченной силовиками Лукашенко.

Сейчас именно Тихановская представляет демократическое крыло беларуской политики. Ее муж заключен в тюрьму на родине.

Роль Беларуси в войне в Украине

Россия с начала полномасштабной военной агрессии против Украины активно использует Беларусь. Ее Путин использует как плацдарм для запуска ракет. Также оттуда заходили войска для штурма Киева. Ранее начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов заявлял, что Лукашенко боится непосредственного участия Беларуси в развязанной Россией войне против Украины, и всячески пытается этого избежать.

Диктатор Лукашенко 10 октября сообщил о развертывании совместной группировки войск России и Беларуси на границе с Украиной "в связи с обострением на западных границах Союзного государства".

По данным Генштаба, признаков формирования наступательных группировок на территории РБ и передвижения войск на границе с нашей страной не наблюдается.

В Офисе президента Украины задались вопросом, готовы ли в Беларуси к последствиям собственных решений.

11 октября в Беларуси начали проверку армии. Она имеет комплексный характер и охватывает важнейшие вопросы проверки готовности к выполнению задач по назначению.

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