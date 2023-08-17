Никакой торговли украинскими территориями быть не может, заявил министр.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отреагировал на скандальное заявление главы канцелярии НАТО Стиана Йенсена об обмене территорий Украины на членство в Альянсе.

"Генеральный секретарь НАТО и руководитель его аппарата - два разных человека… Президент (Владимир Зеленский - УНИАН) неоднократно общался с генсеком Столтенбергом, я поддерживаю с ним очень тесные отношения. Уверяю вас, что позиция генсека абсолютно четкая и именно такая, как и у Украины: никакой торговли украинскими территориями быть не может", - подчеркнул он в эфире "Сніданок 1+1" 17 августа.

По словам Кулебы, на данный момент Киев работает над тем, чтобы Украина как можно быстрее двигалась к членству в НАТО, а не обсуждались опции.

"Расставлю все точки над "і". Хотят ли все в мире сильной победоносной Украины? Очевидно, что нет. Склоняют ли Украину правительства других стран, намекают ли, что надо что-то сдавать - абсолютно нет, этого нет. Есть ли голоса различных экспертов - подкупленных, искренних, полезных идиотов, есть очень разные… - есть. Но я очень четко вижу тенденцию, что с каждой победой Украины на дипломатической арене или на фронте эти голоса сразу же притихают", - сказал Кулеба.

Территории Украины в обмен на членство в НАТО - скандальное заявление и реакции

Напомним, на днях глава канцелярии НАТО Стиан Йенссен назвал отказ Украины от некоторых территорий в обмен на членство в Альянсе "возможным решением".

Позже Йенссен заявил, что ошибся: "Мое заявление об этом было частью большей дискуссии о возможных будущих сценариях в Украине, и я не должен был так говорить. Это была ошибка".

А координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби заверил, что США не обсуждают возможность вступления Украины в НАТО в обмен на территориальные уступки России.

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