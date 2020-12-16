Бизнесмен Олег Бахматюк прокомментировал заявление директора НАБУ Артема Сытника, касающегося дела против экс-чиновника НБУ Александра Писарука и него.

Об этом пишут Українські новини.

Бизнесмен Олег Бахматюк прокомментировал заявление директора НАБУ Артема Сытника в интервью «Зеркалу недели» о том, что так называемое «дело Бахматюка» на самом деле является делом не против Бахматюка, а против неназванного чиновника НБУ. По мнению бизнесмена, Сытник был вынужден это признать из-за огласки по этому делу на Западе, но боится называть фамилию главного подозреваемого, потому что тогда возникнут неудобные для самого Сытника вопросы.

«Больше года мы слышим от Сытника о «деле Бахматюка». Причем НАБУ не имеет права расследовать дела против бизнеса, в его полномочиях заниматься коррупцией топ-чиновников, которым я не являюсь. И вот прогресс – едва ли не впервые Сытник решился признать: «нельзя сказать, что это – дело Бахматюка, это – дело Нацбанка». Но сказав «А», Сытник боится сказать «Б» – против кого именно открыто это дело, кто именно является главным подозреваемым. Главным подозреваемым является бывший и.о. главы НБУ Александр Писарук.

Правда, в этом деле так и не доказаны ни убытки, ни злой умысел Писарука, а сам он выиграл суд против НАБУ. И все же почему ни Сытник, ни приближенные к нему удобные «эксперты» нигде и никогда не упоминают фамилию Писарука? Ответ прост – Писарук, как бы я лично к нему не относился как к чиновнику, который помогал уничтожать мой банк, является авторитетным на международном уровне банкиром с хорошей репутацией. А кроме того – бывшим сотрудником МВФ.

И вот здесь кроется ответ. Сытник оказался в очень неудобной ситуации – и «попресовать» Бахматюка очень хочется, и без участия Писарука по делу он этого не сможет сделать, и безосновательно обвинять Писарука – это подвергаться закономерным неудобным вопросам со стороны послов западных государств. Поэтому мы и слышим от Сытника, что есть какое-то непонятное дело против неизвестно кого из НБУ, но «плохой парень» почему-то Бахматюк», – прокомментировал заявление Артема Сытника бизнесмен.

Напомним, ранее Александр Писарук заявлял, что в этом деле «НАБУ нарушает моральный принцип – не обвинять безосновательно и не выдвигать подозрения в совершении тяжких уголовных преступлений честным людям, которые их не совершали, и сознательно затягивает дело, которое давно должны были закрыть, признав ошибку». Второй фигурант дела, Олег Бахматюк, в свою очередь заявил, что за 14 месяцев детективы НАБУ так и не решились приехать к нему для дачи объяснений по делу.

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Автор: УНИАН