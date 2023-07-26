В своем решении суд заявил, что неясно, убедился ли ЕС в том, что украинская судебная администрация соблюдает право на защиту в местных уголовных процессах.

Бывший генеральный прокурор Украины, Виктор Пшонка, бежавший в Россию после падения поддерживаемого Кремлем режима экс-президента Виктора Януковича, выиграл судебный процесс в Европейском союзе по поводу его включения в список военных санкций блока.

Как сообщает Bloomberg, Генеральный суд ЕС отменил решения о преследовании Пшонки и его сына Артема, сославшись на ошибки в оценке и сомнения в том, что они были основаны на достаточно "твердой фактической основе".

В своем решении суд заявил, что неясно, убедился ли ЕС в том, что украинская судебная администрация соблюдает право на защиту в местных уголовных процессах.

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Санкции против Пшонки

Виктор Пшонка был Генеральным прокурором Украины при Януковиче, который был свергнут в ходе уличных протестов со смертельным исходом в феврале 2014 года. Янукович, Пшонка, его сын и другие союзники бежали из страны в Россию и находятся в розыске в Украине.

Пшонка и его сын впервые попали под санкции ЕС в 2014 году как лица, подлежащие уголовному преследованию в Украине за растрату украинских государственных средств и их незаконный вывод за пределы Украины.

Портрет Пшонки в золотой раме, на котором он изображен в образе Цезаря, стал эмблемой поддерживаемой Россией эпохи коррупции бывшего президента Украины Виктора Януковича. СМИ показали дома за миллионы долларов, которые поражают абсурдными архитектурными решениями.

Пшонку обвинили в коррупции, злоупотреблении служебным положением, растрате, а после того, как он сбежал из Украины, активисты вошли в его дом под Киевом, полный предметов роскоши, а также икон и ваз. Некоторые из них были переданы в национальный музей Украины.

В сентябре 2022 года Евросоюз снял часть санкций с Януковича, Пшонки и их сыновей.

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