Путин считает "красной линией" членство Украины в НАТО.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг подтвердил получение предложений Российской Федерации, но назвал условия для диалога.

Как свидетельствует стенограмма на сайте Альянса, об этом Столтенберг заявил во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Болгарии Кириллом Петковым.

"Мы получили последние предложения России. Мы четко утверждаем, что в рамках любого диалога с Россией также надо учитывать обеспокоенность НАТО из-за действий России, основываться на основных принципах и документах европейской безопасности и проводить консультации с европейскими партнерами НАТО, и в частности, с Украиной", - подчеркнул Столтенберг.

Он добавил, что страны-члены Альянса четко заявили, что Россия должна осуществить конкретные шаги для уменьшения напряжения.

Читайте такжеКулеба: Угроза вторжения РФ в Украину продолжается до сих пор"Мы готовы работать над укреплением мер по доверию", - добавил Столтенберг.

Россия не хочет видеть Украину и другие постсоветские страны в НАТО

Российская Федерация предлагает Организации Североатлантического договора (НАТО) отказаться от принятия Украины в Альянс и отказаться от "ведения любой военной деятельности на территории Украины".

16 декабря генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не пойдет на уступки России в вопросе приближения Украины к членству в Альянсе. По его словам, Украина имеет право на защиту и вместе с НАТО будет определять вопрос членства в Альянсе.

Ранее Столтенберг подчеркнул, что Россия не имеет права вето на членство Украины в Альянсе.

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Джо Байден во время переговоров с Владимиром Путиным, которые состоялись 7 декабря, отказался идти на уступки в вопросе перспектив вступления Украины в НАТО.

В заявлении Североатлантического совета НАТО от 16 декабря сказано, что Альянс поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины в пределах ее международно признанных границ и призывает Россию вывести ее силы из Украины в соответствии с международными обязательствами и обещаниями. "Мы поддерживаем право всех стран принимать решения относительно их будущего и зарубежной политики свободно от внешнего вмешательства. Отношения НАТО с Украиной - это дело только Украины и 30 стран-членов НАТО", - отмечается в заявлении.

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Автор: Виталий Саенко