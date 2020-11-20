Кандидат в мэры Киева от «Батькивщина» Алексей Кучеренко, занявший 4 место в избирательной гонке, сохранит мандат в парламенте. Всего в Киевсовет избраны 12 депутатов от политической силы.

Об этом политик заявил во время брифинга в штабе партии, сообщает пресс-служба.

«Я ценю поддержку и отвечаю перед киевлянами за все свои обещания. Гарантирую, что буду делать все на любой должности для реализации программы мощной команды «Батькивщины», которой киевляне отдали почти 52 тыс. голосов», - отметил он.

Одним из главных выводов после встреч с киевлянами Алексей Кучеренко считает то, что столичные депутаты-мажоритарщики плохо защищают интересы общины. Поэтому пообещал взять на себя эту функцию в Верховной Раде.

«Откровенно говоря, я лично недоволен работой своего депутата ВР. И думаю, что то же самое могут сказать большинство киевлян. Поэтому я собираюсь концентрироваться на выполнении своих обещаний на должности депутата ВР. Поскольку остаются нерешенными проблемы с ЖКХ, энергетического, жилого сектора и других секторов жизнедеятельности Киева», - добавил политик.

Алексей Кучеренко отметил основные направления работы фракции «Батькивщины» в Киевсовете.

«В первую очередь, это проблемы с инфраструктурой. Зима еще не началась, однако появилось множество жалоб относительно отсутствия теплоснабжения. Уже есть десятки прорывов труб теплотрасс и водопроводных труб. Эта проблема никуда не девается, и мы будем ее решать. То же самое с проблемой модернизации устаревшего жилого фонда. Кроме этого, вы видите реальное экологическое состояние в Киеве, и что творится с воздухом в столице. Проблемы экологии, мусора, отходов - эти вопросы остаются для нас приоритетными в работе. Также это проблемы тарифов. Я на посту депутата ВР вместе с командой «Батькивщины» в городском совете будем максимально защищать интересы киевлян и контролировать основные сферы жизни Киева», - сказал депутат.

В свою очередь, председатель столичной «Батькивщины» Виталий Нестор отметил, что в Киевсовет избраны 12 депутатов.

«Я искренне благодарю всех 120 кандидатов, которые вместе с нами боролись на местных выборах. Убежден, что следующие 5 лет киевлян ждет открытие новых станций метро, капитальные ремонты мостов, капремонты и модернизация жилых домов, асфальтирование дворов и прочее. Напоминаю, что в Киеве работают 10 районных ячеек, куда можно записаться на прием и получить помощь. Кроме этого, работает штаб столичной «Батькивщины» в сердце города, по ул. А. Городецкого, 4», - отметил Виталий Нестор.

Присутствующий на брифинге депутат Киевсовета от «Батькивщины» Денис Москаль пообещал сосредоточить внимание Киевсовета именно на проблеме экологии.

«Речь идет не просто о парках, мы будем работать над тем, чтобы киевляне пили чистую воду. Система по очистке воды хлором должна быть заменена на новые технологии. Мы за чистый воздух. Наконец должен быть завершен проект по реконструкции Бортнической станции аэрации. Мы будем следить, чтобы деньги налогоплательщиков расходовались эффективно. В первую очередь на программы, от которых зависит здоровье киевлян. Мы обещаем, что жить в столице станет комфортнее», - заверил Денис Москаль.

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Автор: УНИАН