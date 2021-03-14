Организация осуждает мошеннические методы в партийном строительстве и выражает поддержку руководителю областной организации Александру Дубинскому.

Совет Киевской областной Организации ПП "Слуга народа" опубликовал срочное заявление, в котором осуждает мошеннические методы в партийном строительстве и выражает поддержку руководителю областной организации Александру Дубинскому.

"Сегодня, 14 марта 2021 года, совет Киевской областной организации провел внеочередное заседание, на котором члены совета обсудили мошеннические и аферистские схемы, применяемые отдельными функционерами ООО "СН" с использованием изменений в устав партии, принятых 13 марта, с целью смены руководителя Киевской областной организации, очередных провокаций против её председателя", – говорится в заявлении.

В связи с этим было принято решение о проведении 14 марта внеочередной конференции Киевской областной организации.

В повестке дня будет четыре пункта.

1. О мошеннической схеме использования аферистами изменений в устав партии, принятых на съезде ПП "Слуга народа" 13 марта 2021 года и о продлении системных провокаций против председателя Киевской областной Организации А. Дубинского;

2. О доверии главе Киевской областной Организации А. Дубинскому;

3. Об избрании нового состава политсовета и председателя Киевской областной организации;

4. Разное.

В сообщении также подчёркивается, что Совет осуждает подобные мошеннические методы в партийном строительстве и выражает решительную поддержку Александру Дубинскому как руководителю областной организации.

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Автор: УНИАН