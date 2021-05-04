Эти женщины умеют правильно подобрать образ.

Депутаты Украины часто приходят на заседания Верховной Рады в безупречных образах. УНИАН вместе со стилистом Росиной Трач решили проанализировать их стиль. Многие "луки" можно взять себе на заметку.

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Роксолана Пидласа

Роксолана Пидласа - интеллектуальная девушка с достаточно романтической внешностью. Часто выбирает классический, деловой стиль, минимализм. На неформальные встречи в основном предпочитает более женственные и романтические наряды: фактурные текстуры, летящие детали кроя, цветочные принты и клетку, которые наиболее гармонично украшают внешность.

"Самый идеальный вариант для внешности и дресс-кода Роксоланы - классическая основа и милые романтические детали-дополнения, в том числе винтажные", - говорит стилист.

Оксана Дмитриева

Одной из самых стильных и ярких женщин политиков можно смело назвать Оксану Дмитриеву.

"Она смело внедряет в свои официальные образы сочные цвета, классические линии, четкие геометрические принты и акцентные детали, и это нисколько не затмевает ее яркую и достаточно контрастную внешность. Все очень грамотно и в меру", комментирует образы Дмитриевой Трач.

Евгения Кравчук

В образах Евгении Кравчук часто преобладают светлые оттенки, и это отлично подчёркивает ее внешность. Пастельные оттенки добавляют в образ элегантности, нежности и лёгкости, а более насыщенные - освежают и придают игривости. Ещё Евгения просто обожает цветочные принты, повышающие градус лёгкости и женственности.

Ольга Туний

"Ольга Туний та самая роковая брюнетка, которую черно-белая деловая классика только красит! Выглядит ну очень женственно, вопреки жёстким линиям брючного костюма, избыточной формальности и строгости. А с имиджевыми очками - самый красноречивый и незабываемый образ", - сказала Росина.

В неформальной жизни Ольга ценит уникальный дизайн, нестандартные детали и решения - что придаёт ее образу особого шарма. Похоже она нашла свой неповторимый индивидуальный стиль.

Виктория Сюмар

Виктория Сюмар одна из тех кто ценит комфорт и качество изделий в ее гардеробе. Идеальная посадка и четко подобранные цвета одежды демонстрируют идеальное чувство вкуса. В любой ситуации. По словам стилиста, Виктория подбирает уместные образы и, в зависимости от мероприятия, с лёгкостью из леди в деловом костюме перевоплощается в роковую роскошную женщину.

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Автор: Диана Могилевич