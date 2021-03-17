Депутат пришла в Раду в леопардовом платье.

Народный депутат Украины Леся Забуранная пришла в Верховную Раду в леопардовом платье с глубоким декольте.

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Также "слуга народа" сделала себе прическу с волнистыми локонами. Кроме того, она дополнила такой образ золотой цепочкой. А вот на лицо она нанесла нюдовый макияж. В целом ее образ получился очень ярким.

"Супер! Впервые в реальной жизни вижу, что леопардовый принт - это, действительно, красиво", "Красиво", "Ничего так", - пишут пользователи в сети.

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Автор: Диана Могилевич