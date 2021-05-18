Член депутатской группы "Партия "За майбутне" Анна Скороход появилась в Верховной Раде в бордовом костюме с изображением здания украинского парламента, которое поджигает дракон.
Нардеп рассказала, что надпись на пиджаке вышита, а костюм создан на заказ, пишет OBOZREVATEL.
По ее словам, такое изображение во многих культурах мира символизирует мощную силу, мудрость и знания, то есть то, что, по мнению Скороход, нужно Раде и многим депутатам.
"А еще дракон - это всегда символ борьбы добра со злом. Я всегда стояла на стороне украинцев, и так же до последнего буду отстаивать их интересы под куполом Верховной Рады", - добавила Скороход.
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