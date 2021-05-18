Яценко подал соответствующее заявление.

Внефракционный народный депутат Антон Яценко вошел в состав фракции "Батькивщина".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в сессионном зале Верховной Рады объявил первый вице-спикер Руслан Стефанчук.

Он отметил, что Яценко подал соответствующее заявление.

"Согласно поданному заявлению и в соответствии с ч. 3 ст. 60 регламента ВР сообщаю о вхождении народного депутата Яценко Антона Владимировича в состав депутатской фракции политической партии "ВО "Батькивщина"", - сказал он.

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Чем известен Антон Яценко

Яценко является нардепом четырех созывов Верховной Рады. В 2007 году он прошел в парламент по спискам "Батькивщины". С 2012 года избирается по избирательному округу №200 в Черкасской области: в 2012 году – от Партии регионов, в 2014 и 2019 годах – как самовыдвиженец.

Нардеп был известен из-за коррупционной схемы в сфере регистрации информации из отчетов об оценке объектов недвижимости, которая была известна как "площадки Яценко". Схема появилась после принятия бюджета на 2018 год. Тогда всех продавцов или покупателей недвижимости обязали сверять цены на недвижимость с электронной базой Фонда государственного имущества, чтобы исключить занижение оценочной стоимости объектов, передает Украинская правда.

Позже появились первые компании-посредники, которые обеспечивали доступ к электронной базе Фонда госимущества. Их назвали "авторизованными электронными площадками". Все эти посредники, вероятно, имели одного бенефициара и были связанные с депутатом Антоном Яценко.

Площадки просто "пересылали данные" от оценщика в единую базы ФГИ и получали за это с каждой оценки по несколько сотен гривен.

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Автор: Татьяна Поляковская