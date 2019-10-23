Скандальный нардеп Яценко не будет проходить детектор лжи: "Я – не девочка-шлюшка" (видео)

Соответствующее заявление он сделал во время прямого эфира.

Народный депутат от группы «За будущее» Антон Яценко заявил, что не будет давать показания на детекторе лжи.

Читайте также"Кнопкодав-рецидивист" Яценко в ВР голосовал сразу за шестерых под крики "давай, Антон!" (видео)Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканал «НАШ».

Так, во время прямого эфира журналистка поинтересовалась у Яценко, не хочет ли он дать показания на полиграфе.

«Зачем? Они сходят все, пусть расскажут, получали они или нет. Знакомы ли они со мной. А, учитывая, что я не девочка-шлюшка, а народный депутат четырех созывов, то в шапито не будем превращать Верховную Раду», – ответил он.

Как ранее сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский считает, что все члены Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики должны пройти проверку на детекторе лжи относительно возможного получения денег за голосование в комитете.