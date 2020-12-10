Предлагается установить, что порядок проверки деклараций судей будет утверждать НАПК по согласованию с ВСП и Конституционным судом, а составлять административный протокол в отношении судьи может только председатель НАПК или его заместитель - с обязательным уведомлением об этом ВСП и председателя КС.

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам антикоррупционной политики рекомендовал парламенту принять за основу и в целом законы по восстановлению механизма предотвращения коррупции и об особенностях составления админпротокола в отношении судьи Конституционного суда.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие решения были приняты на заседании комитета.

Речь идет о проекте закона о внесении изменений в закон Украины "О предотвращении коррупции" по восстановлению институционального механизма предотвращения коррупции (№4470) и проект закона о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно установления особенностей составления протокола об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 172- 4-172-9 и 188-46, 212-15, в отношении судьи, судьи Конституционного суда Украины (№4471).

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Напомним, что 7 декабря заместитель председателя парламентской рабочей группы по урегулированию конституционного кризиса, народный депутат от "Слуги народа" Ольга Совгиря заявила, что рабочая группа по урегулированию конституционного кризиса завершила работу над законопроектом о внесении изменений в закон "О предупреждении коррупции" по восстановлению институционального механизма предотвращения коррупции.

Она отметила, что законопроектом предусматривается внесение изменений в закон "О предупреждении коррупции" для приведения его в редакцию, которая действовала до принятия Конституционным судом решения от 27 октября, а также вводится особое регулирование контроля за соблюдением антикоррупционного законодательства судьями и судьями КС.

Законопроектом предусмотрено, что порядок осуществления полной проверки деклараций и мониторинга образа жизни судей, судей КС будет утверждаться НАПК по согласованию соответственно с ВСП и КС; ВСП и собрание судей КС будут полномочия вносить НАПК обязательные к рассмотрению представления об устранении нарушений, содержащих признаки нарушения гарантий независимости судей, судей КС при осуществлении полномочий НАПК.

Также предусмотрено, что порядок полной проверки деклараций и мониторинга образа жизни судей, судей КС разрабатывается НАПК в месячный срок со дня вступления в силу закона и в месячный срок согласовывается ВСП и КС. В случае отсутствия соответствующего согласования полная проверка деклараций судей и судей КСУ производится в общем порядке, определенном законом "О предотвращении коррупции".

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Совгиря отметила, что законопроектом также предусматривается запрещение для НАПК вносить предписания по вопросам, непосредственно касающихся судьей правосудия, а также осуществление судьей КС конституционного производства.

8 декабря Совгиря сообщила, что этот законопроект, а также законопроект относительно составления протокола об административных правонарушениях в отношении судьи КС зарегистрирован в ВР.

Согласно законопроекту, который касается составления протокола об административных правонарушениях в отношении судьи, Совгиря пояснила, что им предполагается, что составить админпротокол судье, судье КС может только председатель НАПК или его заместитель - с обязательным уведомлением об этом ВСП и председателя КС.

Согласно законопроекту, протокол вручается судье, судье КС исключительно путем направления его средствами почтовой связи с предоставлением ему возможности предоставить свои письменные замечания и возражения, или отказаться от его подписания с указанием соответствующих мотивов.

Предоставление таких объяснений возможно путем их направления средствами почтовой связи или лично судьей, судьей КС при возможном присутствии соответственно инспектора ВСП или председателя КС (или его заместителя).

При этом НАПК иметь полномочия передавать протокол об административных правонарушениях в суд только в случае получения от судьи, судьи КС объяснений (возражений) на протокол, или истечении отведенного законом срока для их предоставления.

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Совгиря добавила, что такой порядок вручения протокола об административных правонарушениях "устраняет возможность любых злоупотреблений или давления на судью, судью Конституционного суда, которые присутствуют при вручении протокола, соответствующими уполномоченными лицами при личном общении с судьей, в том числе, в случае отсутствия посторонних лиц, которые могли бы проконтролировать отсутствие таких злоупотреблений и давления".

Как известно, в статьях 172-4-172-9 и 188-46, 212-15 КУоАП говорится, в частности, о нарушении ограничений относительно совместительства и совмещения с другими видами деятельности; нарушении установленных законом ограничений относительно получения подарков; нарушении требований финансового контроля; нарушении требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов; незаконном использовании информации, которая стала известна лицу в связи с выполнением служебных или иных определенных законом полномочий; непринятии мер по противодействию коррупции.

Кроме того, это вопрос о невыполнении законных требований (предписаний) НАПК, а также о нарушении порядка предоставления или получения взноса в поддержку политической партии, нарушении порядка предоставления или получения государственного финансирования уставной деятельности политической партии, нарушении порядка предоставления или получения финансовой (материальной) поддержки для осуществления предвыборной агитации или агитации референдума.

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Конституционный кризис в Украине

27 октября Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов принял решение, которым отменил ст. 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за недостоверное декларирование.

Также КС признал неконституционными положения законов о проверке е-деклараций чиновников и отменил полномочия НАПК по проверке деклараций и выявлению конфликта интересов.

25 ноября президент Владимир Зеленский обратился в Венецианскую комиссию с просьбой по ускоренной процедуре предоставить заключение о состоянии украинского антикоррупционного законодательства после решения КС.

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Автор: Татьяна Поляковская