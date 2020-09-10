Глава МИД подчеркивает, что в сложный момент украинский народ поддерживает и будет поддерживать народ Беларуси.

Граждане Беларуси могут свободно въехать на территорию Украины по гуманитарным соображениям, но официальный Киев не допускать попыток спецслужб Беларуси или России использовать открытость страны для осуществления провокаций.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел, ЕС и сотрудничества Испании Аранчей Гонсалес Лайей в Мадриде.

Кулеба, в частности, отметил, что в оценке событий в Беларуси Украина разделяет позицию Евросоюза.

"Во время кризиса в Беларуси Украина пытается оказать максимальную поддержку народа Беларуси. Именно поэтому граждане Беларуси ... могут свободно въехать на территорию Украины по гуманитарным соображениям. В то же время мы не допускать попыток ... спецслужб Беларуси или России использовать эту нашу открытость для осуществления своих провокаций", - подчеркнул министр.

Он подчеркнул, что в сложный момент украинский народ поддерживает и будет поддерживать народ Беларуси.

Ситуация в Беларуси: Хроника

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. По официальным данным ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

Тысячи жителей Беларуси, не согласных с результатами выборов, вышли на акции протеста произошли столкновения с силовиками. В первые дни протестов были задержаны тысячи людей, позже многим из них назначили админаресты.

Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуацию в стране расшатывают извне, и договорился с президентом РФ Владимиром Путиным совместно реагировать «в случае обострения ситуации в части внешних угроз».

27 августа Путин предположил использование российских силовиков для подавления протестов в Беларуси.

В Евросоюзе заявили о непризнании результатов выборов и достигли соглашения применить санкции против белорусских чиновников в ответ на фальсификацию результатов голосования и применение насилия против протестующих.

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Автор: Таня Поляковская