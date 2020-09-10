Граждане Беларуси могут свободно въехать на территорию Украины по гуманитарным соображениям, но официальный Киев не допускать попыток спецслужб Беларуси или России использовать открытость страны для осуществления провокаций.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел, ЕС и сотрудничества Испании Аранчей Гонсалес Лайей в Мадриде.
Кулеба, в частности, отметил, что в оценке событий в Беларуси Украина разделяет позицию Евросоюза.
"Во время кризиса в Беларуси Украина пытается оказать максимальную поддержку народа Беларуси. Именно поэтому граждане Беларуси ... могут свободно въехать на территорию Украины по гуманитарным соображениям. В то же время мы не допускать попыток ... спецслужб Беларуси или России использовать эту нашу открытость для осуществления своих провокаций", - подчеркнул министр.
Он подчеркнул, что в сложный момент украинский народ поддерживает и будет поддерживать народ Беларуси.
Ситуация в Беларуси: Хроника
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. По официальным данным ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.
- Тысячи жителей Беларуси, не согласных с результатами выборов, вышли на акции протеста произошли столкновения с силовиками. В первые дни протестов были задержаны тысячи людей, позже многим из них назначили админаресты.
- Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуацию в стране расшатывают извне, и договорился с президентом РФ Владимиром Путиным совместно реагировать «в случае обострения ситуации в части внешних угроз».
- 27 августа Путин предположил использование российских силовиков для подавления протестов в Беларуси.
- В Евросоюзе заявили о непризнании результатов выборов и достигли соглашения применить санкции против белорусских чиновников в ответ на фальсификацию результатов голосования и применение насилия против протестующих.
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