Украина призывает РФ неуклонно придерживаться международных обязательств, в том числе двусторонних договоров, ранее согласованных модальностей доставки гуманитарных грузов.

Министерство иностранных дел Украины выразило протест Российской Федерации из-за отправки очередного «гуманитарного конвоя» на оккупированный Донбасс с нарушением законодательства.

Читайте такжеПрокуроры хотят инициировать экстрадицию Януковича из РоссииОб этом сообщает пресс-служба МИД.

«17 декабря 2020 года Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест МИД Российской Федерации в связи с очередным совершением российской стороной международно-противоправного деяния против суверенитета Украины», - говорится в заявлении.

Как отмечается, «игнорируя ранее высказанные неоднократные предостережения украинской стороны, без ее официального согласия, с нарушением законодательства Украины, условий и модальностей доставки гуманитарной помощи, которые были ранее согласованы между Украиной, Российской Федерацией и Международным Комитетом Красного Креста, российская сторона в очередной раз незаконно переместила так называемый «гуманитарный груз» на временно оккупированные Российской Федерацией территории в Донецкой и Луганской областях Украины».

Так, перемещение произошло через российские пограничные пункты пропуска «Донецк» и «Матвеев Курган» и закрытые Украиной пункты пропуска «Изварино» и «Успенка».

«Российская сторона сделала невозможным осуществление украинскими пограничниками и таможенниками обязательных контрольных процедур, предусмотренных законодательством Украины и нормами международного права, в том числе двусторонними международными договорами», - подчеркнули в МИД.

Российскому МИДу отправлена нота протеста с требованием неуклонно соблюдать свои международные обязательства, в том числе двусторонних договоров, ранее согласованных модальностей доставки гуманитарных грузов. Украинская сторона также требует в дальнейшем направлять их оформленными в соответствии с законодательством Украины и через контролируемые ею пограничные пункты пропуска.

Кроме того, МИД Украины в очередной раз подчеркивает, что соответствующим образом будут реагировать на все последующие международно-противоправные деяния со стороны государства-агрессора.

Вам может быть интересно

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виталий Саенко