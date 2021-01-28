В ходе форума "Русский Донбасс" пропагандистка призвала Россию забрать украинский регион.

Пресс-секретарша российского МИД Мария Захарова прокомментировала заявление главы пропагандистского Russia Today Маргариты Симоньян, которая призвала присоединить Донбасс к РФ.

Об этом сообщает Дождь.

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Захарова заявила, что позиция Симоньян по Донбассу уже давно известна, но она якобы озвучивает только свое мнение.

"Это ее мнение, это ее точка зрения, это ее позиция. Причем, она ее озвучивала и до этого в разных формах", – сказала пресс-секретарь Лаврова.

Форум "Русский Донбасс" в Донецке: что известно

Помимо российских пропагандистов в Форуме примут участие политологи, журналисты и политические деятели из так называемых "ЛНР" и "ДНР".

В ходе форума организаторы приняли резолюции по результатам обсуждения доктрины "Русский Донбасс".

Российская пропаганда: как реагирует мир

В ноябре 2016 Европарламент принял резолюцию о борьбе с исламистской и российской пропагандой.

Для противодействия антиевропейским кампаниям парламентарии предлагали усилить слабую "стратегическую коммуникацию" и больше инвестировать в повышение осведомленности, образование, онлайн - и местные средства массовой информации, журналистские расследования и информационную грамотность населения.

Евродепутаты признали, что после аннексии Крыма и решения гибридной войны в Донбассе Кремль усилил свою пропаганду против ЕС. Они отметили, что "российские власти используют широкий спектр средств и инструментов, таких как многоязычные телеканалы (например, Russia Today), псевдо-информационные агентства и мультимедийные платформы (например, Sputnik) [...], социальные медиа и интернет-троллей, чтобы бросить вызов демократическим ценностям, разделить Европу, собрать внутреннюю поддержку и создать впечатление несформированной государственности у восточных границ ЕС".

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Автор: УНИАН