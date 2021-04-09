Шмигаль отметил, что правительство всегда прислушивается к советам и призывам местных властей и готово к сотрудничеству, если их цель - не политический пиар.

На сегодня Киев остается в "красной" зоне, но в случае эффективного контроля за противоэпидемическими мерами, которые предусматривает красный уровень опасности, столица сможет быстро пройти ковидный пик.

Читайте такжеКличко: в Киеве средний возраст умерших от осложнений COVID-19 составляет 70 летОб этом в своем Телеграм-канале написал премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Именно на этом должна сегодня сосредоточиться городская власть Киева. Глава Киевской городской государственной администрации, мэр Киева Виталий Кличко так же, как и другие чиновники, имеет свою ответственность в вопросе внедрения и контроля за ходом местного локдауна", - отметил он.

Также премьер добавил, что правительство всегда прислушивается к советам и призывам представителей местных властей и готово к сотрудничеству. Если их цель - не политический пиар.

"Киев имеет едва ли не больше всех ресурсов и возможностей, чтобы сделать противодействие распространению инфекции и защиту людей эффективными. Но если у городского председателя Киева, который также является главой городской администрации, другая мысль... И он считает, что одновременно полномочий городского председателя и председателя КГГА ему недостаточно, чтобы эффективно противодействовать COVID в столице, тогда можем вместе обратиться к президенту Украины с предложением о назначении нового главы КГГА", - отметил Шмыгаль.

Он привел пример, что в некоторых регионах после введения «красного» уровня эпидемической опасности ситуация с распространением коронавирус выровнялась. "Например, сегодня из «красной» зоны должна выйти Ивано-Франковская область. Это в очередной раз демонстрирует, что адаптивный карантин работает и вводить тотальный локдаун по всей стране пока нет необходимости", - подчеркнул Шмигаль.

Кличко об общенациональном локдауне

Сегодня мэр Киева Виталий Кличко обратился к правительству с требованием немедленного введения локдауна на общенациональном уровне. Он предупредил, что в условиях отсутствия массовой вакцинации от коронавируса «страну ждет катастрофа».

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Автор: Ирина Погорелая