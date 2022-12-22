Вчера весь мир, без преувеличения, следил за официальным визитом президента Украины Владимира Зеленского в США, где он встретился со своим американским коллегой Джо Байденом. И если достойные умы нашей нации оценивали речь главы украинского государства и итоги столь важных переговоров, то недалекие люди, не жалея сил и времени, как коршуны, "налетели" по косточкам разбирать недостойный, по их мнению, внешний вид Верховного главнокомандующего Вооруженных сил Украины.

Что же не устроило диванных "фешн-экспертов" и "стилистов" в образе Зеленского? Видите ли, никуда не годится милитари-стиль для визитов такого уровня. И штаны президента им похожи на треники, и свитшот некстати. Некоторые пишут, что в спортзалах носят спортивный костюм, в окопах – камуфляж, дома – халат, а на политических встречах – галстук. Другие сочли такой выбор одежды проявлением неуважения к американским партнерам. Третьи считают, что сам цвет хаки вполне нормальный для главы воюющего государства, но нужно было выбрать костюм в таких тонах, а не свитшот и брюки цвета хаки.

Что же не устроило диванных "фешн-экспертов" и "стилистов" в образе Зеленского? Видите ли, никуда не годится милитари-стиль для визитов такого уровня

Вы сейчас серьезно? Попытаемся разобраться в "луке" главы украинского государства, отбросив лишние эмоции и максимально включив рацио в своей голове.

Украина противостоит российской орде 301 день, все это время ее президент не покидает пределы страны, записывает обращения к народу, ездит в самые горячие точки фронта, встречается с жителями деоккупированных территорий. Привычные до 24 февраля 2022 года костюмы и рубашки Зеленский с первого дня полномасштабного вторжения сменил на удобные образы в стиле милитари. И это – не просто одежда, это – сильный месседж. Так почему бы его, этот месседж, не транслировать на международной арене, как только появляется такая возможность?

Какой сигнал посылает глава украинского государства своим милитари-образом во время визита в США? А вот какой: у нас идет полномасштабная война, реальная, со множеством жертв; я горд быть частью народа, мужественно противостоящего путинским военным и режиму Кремля; я – воин политического фронта; костюм и белая рубашка – не сейчас, это все еще будет, стоит только победить. Для тех, кто не в курсе: в последний раз Зеленского видели в белой рубашке и костюме 24 февраля 2022 года, после – только в "военке". Такой выбор одежды свидетельствует о том, что президент Украины даже во время зарубежных визитов напоминает всем окружающим: наша страна ежеминутно воюет с Россией, защищая свою независимость!

Так уж сложилось, что некоторые украинцы почему-то слишком много внимания уделяют форме, а не содержанию. Но разве итоговые заявления и Байдена, и Зеленского не говорят сами за себя? Разве вам, критикующим внешний вид украинского президента, не интересно, о чем договорились главы двух государств? И итоги этой встречи, поверьте, зависят отнюдь не от того, в чем приехал лидер Украины – в деловом костюме или в кэжуал-образе. Чего только стоит получение нашей страной системы Patriot – "золотого стандарта" ПВО США ! Этим Байден четко демонстрирует свою позицию: цивилизованный мир должен победить. А Зеленский подчеркнул: помощь Америки – огромная, в частности, благодаря ей он может покинуть страну, пускай и на короткий срок.

Так уж сложилось, что некоторые украинцы почему-то слишком много внимания уделяют форме, а не содержанию. Но разве итоговые заявления и Байдена, и Зеленского не говорят сами за себя?

И напоследок: в охваченной войной стране президент едет с зарубежным визитом не костюм выгуливать, а договориться о моментах, которых приблизят нашу с вами победу. Поэтому критиковать Гонтареву в уггах на форуме в Давосе и Мендель с очками в декольте во время рабочей поездки в Париж – одно дело, а цепляться к вполне логичному и продуманному образу Зеленского, несущему конкретный месседж, - пустая трата времени. Лучше вместо своих разглагольствований задонатьте на ВСУ, больше пользы будет и вам, и окружающим!

Всем мира, а значит, и возможности вскоре увидеть Владимира Зеленского в рубашке и костюме!

Ольга Робейко