Юлия Мендель во время иностранных поездок не должна привлекать внимание, отметила эксперт.

Эксперт по этикету Анна Чаплыгина назвала подобранный стиль пресс-секретаря украинского президента Юлии Мендель во время визита Макрона в Париже "профессиональным провалом".

Об этом она рассказала в комментарии УП. Таблоид.

Читайте такжеБилли Айлиш с новой прической удивила сеть скромным образом (фото)Она отметила, что во время таких иностранных поездок Мендель как пресс-секретарь выполняет техническую роль, а ее главная задача – не привлекать внимание.

"Юбка пресс-секретаря ... была бы уместна для свидания, но не для человека, являющегося хоть и десятым, но лицом государства, у границ которого собрали максимум боевой техники, и эскалация вооруженного конфликта высока как никогда", – отметила эксперт.

Подобранный атлас и шелк подчеркивают женские формы, а полупрозрачные ткани типа шифона и органзы намекают на желание быть увиденным: "Задача пресс-секретаря – будоражить сексуальную фантазию?!"

"Солнцезащитные очки – это солнцезащитные очки, а не обруч на голове или подвеска на шее. Нужно включить голову и сделать одно маленькое усилие - не на ворот одежды повесить очки, а хотя бы в руке держать. Но зачем они вообще были нужны не охраннику, не снайперу – вопрос", – добавила Чаплыгина.

После появления Мендель перед журналистами во Франции одежда пресс-секретаря Зеленского разлетелась на мемы и вызвала шквал шуток. Сама же пресс-секретарь президента ограничила комментарии в Instagram.

На замечание пользовательницы в соцсети, что стиль активно обсуждают в СМИ, Мендель ответила: "Я для этого ничего не делала".

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Автор: Яна Ставская