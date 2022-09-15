Царев и другие фигуранты дела неоднократно посещали катюжанскуюу школу, в помещениях которой оккупанты пытали украинцев.

СБУ сообщила о подозрении бывшему народному депутату от "Партии регионов" Олегу Цареву и еще двум коллаборантам, которые пытались "дойти до Киева" с войсками РФ.

Об этом говорится в сообщении СБУ.

"Речь идет о двух бывших народных депутатах Украины от "Партии регионов" Олеге Цареве и Владимире Олийныке, а также так называемом "министре иностранных дел "ДНР" Наталье Никоноровой. Они известны своими украинофобскими и сепаратистскими взглядами, а с 2014 году скрывались от правосудия", - говорится в сообщении.

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Досудебным следствием установлено, что 24 февраля предатели незаконно пересекли госграницу и прибыли на временно оккупированную ВС РФ территорию Киевской области.

В частности, в оккупированном селе Катюжанка Вышгородского района предатели записывали интервью для росСМИ, в которых манипулировали "фактами", оправдывая вторжение РФ.

"Они в сопровождении вооруженных российских военных вторглись в церковь во время богослужения и склоняли местных к переходу на сторону врага. Также неоднократно посещали Катюжанскую школу, в помещениях которой оккупанты пытали украинцев", - говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что этим лицам заочно сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса.

Как сообщал УНИАН, 3 мая Шевченковский районный суд города Киева заочно приговорил к 12 годам заключение бывшего народного депутата Украины Олега Царева.

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