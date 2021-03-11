Спикер парламента также напомнил, что санкции, связанные с террористической деятельностью, также должны сопровождаться задержаниями и вручением подозрений.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков воздержался от введения санкций против соратника кума Путина, нардепа Тараса Козака и его телеканалов NewsOne, ZiK и "112 Украина", потому что на заседании СНБО не было представлено дополнительной информации о финансировании терроризма.

Об этом он заявил в интервью РБК-Украина.

По его утверждению, первое заседание СНБО, на котором принималось решение о санкциях против Козака, было без заседания как такового.

"Это один из форматов - так называемый письменный опрос. В пакете документов был проект решения, списки лиц, в отношении которых это все вводится, и то постановление Верховной Рады, которое было проголосовано еще в 2018 году. Дополнительной информации не было. Ни позиции СБУ, ни позиции других участников процесса я, к сожалению, не знаю", - заявил Разумков.

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Спикер парламента также напомнил, что санкции, связанные с террористической деятельностью, также должны сопровождаться задержаниями и вручением подозрений.

"Ну, извините, когда у нас по улицам ходят террористы, мы не можем на них просто смотреть. Пока я не видел дополнительных движений, и я сейчас не про персоналии, я про подходы. Потому что персоналии могут меняться, но главное, чтобы не менялся подход", - пояснил свою позицию Разумков.

Главные новости Украины и мира на утро 11 марта

Санкции против "каналов Медведчука": история обжалований

2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций к народному депутату от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тарасу Козаку и 8 компаниям, которые являются учредителями телеканалов "112 Украина", "ZIK" и "NewsOne". Вещание этих телеканалов прекращено в цифровом мультиплексе и кабельных сетях в ночь на 3 февраля.

В Верховный суд поступил ряд исков по поводу указа президента №43/2021.

Судебное заседание по иску гражданина, по которому открыто производство по делу № 9901/26/21, назначено на 15 марта в 12:00.

По делам №9901/42/21 по иску ООО "Лидер ТВ" и №9901/34/21 по иску ООО "Новости 24 часа" принято решение о рассмотрении в судебном заседании 29 марта в 11:00 и 14:00 соответственно. Дело №9901/45/21 по иску ООО "Новый формат ТВ" назначено к рассмотрению на 5 апреля в 11:00, дело №9901/40/21 по иску ООО "Телерадиокомпания "112-ТВ" - на 12 апреля в 14: 00. Кроме того, дело № 9901/47/21 по иску ООО "Ариадна ТВ" назначено к рассмотрению на 16:30 7 апреля.

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Автор: Денис Прядко