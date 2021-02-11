Четвертое, пятое и шестое места в рейтинге занимают "Батькивщина", "Сила и честь" и Радикальная партия.

В рейтинге партий лидируют "Европейская солидарность", "Оппозиционная платформа - За жизнь" и "Слуга народа".

Об этом говорится в результатах всеукраинского опроса общественного мнения, проведенного Киевским международным институтом социологии 5-7 февраля.

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Отмечается, что в опросе приведен рейтинг партий, если бы выборы в ВР проходили в начале февраля (но после решения Совета национальной безопасности и обороны Украины относительно применения санкций против телеканалов) и в них принимали бы участие указанные партии. Кроме этого, приводится сравнение рейтинга партий с результатами опроса, проведенного 22 января (опрошено 1 тыс. 5 респондентов), и результатами опроса, проведенного 4-8 декабря (2 тыс. респондентов). Все опросы проводились методом телефонных интервью по одинаковой методологии.

Так, на 5-7 февраля сразу три партии имеют поддержку, которая отличается в пределах статистической погрешности, то фактически эти три партии "делят" первое-третье места.

Кроме этого, четвертая партия минимально отстает от формальных лидеров (и ее поддержка ниже в пределах погрешности по сравнению с партией, занимающей формально третье место в рейтинге).

"Итак, относительно больше всего голосов получили бы партия "ЕС", за которую отдали бы свой голос 12,2% всех респондентов и 18,1% среди тех, кто определился с выбором; партия "ОПЗЖ"- соответственно 11,4% и 16,8%; партия "Слуга народа" - 10,5% и 15,5%; партия "Батькивщина" - 8,9% и 13,2%", - говорится в результатах опроса.

Далее идут "Сила и честь" (соответственно, 4,3% и 6,3%) и Радикальная партия (3,5% и 5,2%).

Несколько ниже проходного барьера имеют "Партия Шария" (2,6% и 3,9%), "Голос" (2,5% и 3,7%) и "Украинская стратегия Гройсмана" (2,1% и 3,2%).

При этом отмечается, что по сравнению с январем больше всего изменились рейтинги "ОПЗЖ" (-4,3% среди всех респондентов и -3,9% среди тех, кто определился) и "Слуги народа" (+ 2% всех и + 4,3% среди тех, кто определился).

"Хотя в случае "ЕС" рейтинг изменился на + 0,6% всех респондентов и + 2,8% среди тех, кто определился, но формально это изменение в пределах погрешности (поэтому в этом случае можно говорить лишь об определенной тенденции)", - отмечают социологи.

В течение 5-7 февраля КМИС провел всеукраинский опрос общественного мнения "Омнибус". Методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров опрошено 2 тыс. 5 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Выборка репрезентативна для взрослого населения Украины в возрасте от 18 лет. В выборку не включаются территории, которые временно контролируются властью Украины, - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,4% для показателей, близких к 50%; 2,1% для показателей, близких к 25%; 1,5% - для показателей, близких к 10%; 1,1% - для показателей, близких к 5%.

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Автор: Татьяна Поляковская