Глава государства отметил, что со времени последней встречи лидеров "нормандского формата" прошло больше года и он не видит "серьезных шагов вперед".

Президент Украины Владимир Зеленский выступает за привлечение новоизбранного президента США Джо Байдена к "нормандскому формату" (Украина, Германия, Франция и РФ) или создание параллельного переговорного формата с участием США и РФ, в котором поднимался бы вопрос и в отношении временно оккупированного Крыма.

Об этом Зеленский сказал в интервью Axios, которое вышло на американском канале HBO, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Зеленский отметил, что со времени последней встречи лидеров "нормандского формата" прошло больше года и "я не вижу серьезных шагов вперед".

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"Они (РФ - УНИАН) играют, потому что не хотят продвижения этого процесса по украинским требованиям. Да, они хотят только по-своему. Они видят дальше федерализацию Украины, и это правда. Ослабление украинской центральной власти, сохранение так или иначе сепаратистов - я понимаю, что они делают. Мы видели это в Приднестровье - тот же эффект", - подчеркнул он.

Президент Украины отметил, что он сказал европейским лидерам это откровенно: "Если мы будем продолжать в этом формате, то этот формат, к сожалению, будет исчерпан".

Зеленский добавил, что хотел бы, чтобы такой мощный мировой игрок, как США, повлиял на переговорный процесс по Донбассу.

"Не теоретически, не вне круга «нормандской четверки», а иметь одну из решающих миссий. Я действительно хотел бы привлечь президента Байдена к "нормандскому формату". Я готов идти на все, чтобы договориться с президентом Соединенных Штатов и с "нормандской четверкой". Мне кажется, что это может усилить переговоры. Я также говорил откровенно нашим европейским партнерам: если это не будет работать и если не будут все против, я не вижу большой проблемы, чтобы делать параллельно с нормандским форматом еще один формат, где обязательно должны быть США и Россия", - сообщил он.

При этом глава государства заметил, что это мог бы быть "параллельный кейс", и "это не значит, что мы ставим крест на "нормандском формате".

Однако, по словам Зеленского, есть вопросы, которые в "нормандском формате" не стоит в повестке дня и не поднимаются, а именно: "Что делать с Крымом?".

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"Когда я приехал на первую встречу нормандского формата, я не понимал, почему мы не говорим о Крыме. Все партнеры сказали, что Крым не является аджендой. И это была договоренность еще с бывшим президентом (Петром Порошенко - ред.). Тогда я спросил партнеров и Россию: "Назовите ту площадку, где есть адженда говорить о Крыме. Или вы хотите сказать, что мы должны поставить крест на Крыме и не вспоминать, что это наша территория? Я, как новый президент, этого не могу себе позволить. Не хочу. И я это никогда не приму". И, простите, если бы я тогда был президентом, мы бы там все умерли в Крыму, но мы бы туда "зеленых человечков" не пустили. А если бы не пустили туда "зеленых человечков", то Россия не помогала бы сепаратистам и не была бы на востоке Украины. Поэтому формат такой должен быть, я так считаю", - резюмировал он.

Нормандский формат: что это

Нормандский формат - тип встреч в четырехстороннем формате (Украина - Германия - Франция - Россия), где обсуждаются вопросы о российской вооруженной агрессии против Украины.

Название формата происходит от встречи глав этих четырех государств, которая впервые состоялась 6 июня 2014 года, в городке Бенувиль, что в Нормандии (Франция).

Встреча политических советников лидеров "нормандского формата"

В начале января 2021 года в Берлине состоялась встреча советников лидеров стран "нормандского формата". На этих переговорах украинская сторона акцентировала внимание на вопросах безопасности и на усилении составляющей безопасности договоренностей.

Украину на встрече представлял руководитель Офиса президента Андрей Ермак, Россию - заместитель руководителя Администрации президента Дмитрий Козак.

Предыдущая встреча советников руководителей Украины, Франции, ФРГ и России состоялась 11 сентября 2020 года.

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Автор: Константин Гончаров