Андрей Пионтковский отметил, что президент РФ оказался в изоляции.

30 сентября для президента Российской Федерации Владимира Путина может стать 30 апреля Адольфа Гитлера. Он остался в изоляции после заигрывания с ультрафашистами и обмена пленными.

Об рассказал российский публицист Андрей Пионтковский в эфире телеканала Freedom.

"Возьмут Вооруженные силы Украины Херсон и все развалиться. Мы видим только одну сторону противоречий, а есть еще противоречия по линии Путин-генералы. Президент РФ, как Гитлер в последние годы, сидя в бункере в Берлине. Остается главный вопрос: "Кто виноват?". Путину остается обвинять генералов и бросать их в пыточные застенки. После возвращения с саммита в Самарканде Путин изменил концепцию. Он стал на позицию ультрафашистов, но после обмена пленными он стался в изоляции", - отметил Пионтковский.

При этом он указал, что все угрозы о применении ядерного оружия бессмысленны.

"Это решение лишено любого военного смысла. Совершит он ужасное преступление – уничтожит ядерным ударом один украинский город. Украина перестанет сопротивляться? Запад перестанет помогать? Нет! Ему уже неоднократно говорили: "Нет". Он получит сокрушительный ответ. В первые же полчаса уничтожат вест Черноморский флот РФ и все базы в Крыму. У Путина нет кнопки на столе, в эту процедуру вовлечены ряд военных, и они все должны быть такими же безумными", - рассказал публицист.

Кроме того, он напомнил о 30 апреля Адольфа Гитлера, намекнув на ту же участь президента РФ к 30 сентября.

"Путин объявил об обращении к Совету безопасности 30 сентября, когда он вероятно позовет всех на священную войну. У меня почему- то 30 сентября Путина ассоциируется с 30 апреля Гитлера, когда он принял яд", - подытожил Пионтковкий.

Ядерные угрозы Путина - что известно

21 сентября президент РФ Владимир Путин, говоря о ядерном оружии, заявил, что использует все имеющиеся средства в случае якобы появления угрозы территориальной целостности РФ.

25 сентября министр иностранных дел державы-агрессора Сергей Лавров заявил о распространении ядерной доктрины на территории, которые Россия хочет аннексировать по результатам фейковых "референдумов".

США предупредили Россию о "катастрофических последствиях" в случае применения ядерного оружия по Украине.

Владимир Зеленский заявил, что ядерные угрозы президента России Владимира Путина - это не блеф, а первые шаги подобного шантажа. По его убеждению, мир сейчас сдерживает главу государства-агрессора и должен продолжать давить на него, не позволяя использовать похожую риторику.

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