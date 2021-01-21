Росcийская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы инициирует проведение дебатов по языковому вопросу в Украине.
Об этом в Telegram-канале сообщил член постоянной украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат (фракция «Европейская солидарность») Алексей Гончаренко.
«Росcийская делегация в ПАСЕ инициирует проведение дебатов по языковому вопросу в Украине», - отметил он и уточнил, что ее беспокойство вызвано вступлением в силу статьи 30 закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
«По их мнению, сейчас в Украине проходит «целенаправленная агрессивная кампания» против русского языка», - добавил Гончаренко.
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Закон о языке: что известно
С 16 января вступила в силу статья 30 закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Она предусматривает, что все поставщики услуг, независимо от формы собственности, должны обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах на украинском языке.
Этот закон Верховная Рада приняла 25 апреля 2019 года, а его статьи вводятся поэтапно.
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