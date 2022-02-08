Чувствует себя хорошо, находится на самоизоляции, но в рабочем режиме.

Министр обороны Украины Алексей Резников заболел COVID-19.

Об этом он сообщил на своей Facebook- странице.

"По состоянию на утро 8 февраля в Киеве зафиксировано 2 862 новых случаев коронавируса за сутки. Я попал сюда тоже", - отметил он.

Резников добавил, что чувствует себя хорошо, сейчас находится на самоизоляции, но в рабочем режиме".

Читайте такжеСомнительные суициды среди военных: "Есть ребенок, которому в затылок стреляли, а говорят – самоубийство""Собственно, за почти два года пандемии и карантинов и благодаря всем современным средствам связи рабочий режим непрерывный 24/7. Да и новый штамм, благодаря своевременной вакцинации, не так тяжело переносится, как в первую волну. Поэтому, во-первых, вам всем здоровья, берегите себя и близких! Во-вторых, be safe, get vaccinated (будьте в безопасности, сделайте прививки)!"- написал он.

Ранее сообщалось, что Резников объяснил, почему Россия не может напасть на Украину в ближайшие дни.

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