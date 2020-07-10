Кинозал, солярий и сауна: в сети показали фото из резиденции, где поселился Зеленский

Дом известен как "дача Ющенко".

В сети показали, как выглядит изнутри государственная резиденция в Конча-Заспе, в которой временно проживает президент Владимир Зеленский с семьей.

Соответствующие фото в Facebook опубликовал журналист Михаил Ткач.

«Президентская государственная дача для слуги народа – это трехэтажное имение на береге более чем на две тысячи квадратных метров и несколькими гектарами вокруг. В доме есть четыре спальни, санузлы отделаны мрамором, лифт, кинозал, бильярдная, солярий, сауна, бассейн и массажный кабинет», – отметил Ткач в подписи к фото.

Этот дом известен как «дача Ющенко», так как третий президент Украины прожил в имении около 10 лет. До него дачей в Конче-Заспе пользовался Леонид Кучма. В 2015 году в доме сделали большой ремонт – меняли прокладки канализационной сети, частично поменяли деревянные лестницы и покрытие пола. Общая сумма всех работ потянула на 5 миллионов гривень.

Как писал УНИАН, в Офисе президента подтвердили, что Зеленский с семьей временно поселился в резиденции.

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