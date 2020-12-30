Во время опроса респондентам показывались два возможных списка кандидатов на пост президента.

Владимир Зеленский продолжает лидировать в президентском рейтинге в Украине.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Отмечается, что если бы выборы президента Украины проходили в ближайшее воскресенье, 53,3% респондентов обязательно приняли бы участие в голосовании, еще 19,7% не уверены, но скорее проголосовали бы на выборах.

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В КМИС отметили, что во время опроса респондентам показывались два возможных списка кандидатов на пост президента, и респондент должен был выбрать один ответ для каждого списка.

Так, согласно первому списку, среди респондентов, которые определились со своим выбором, наибольшую поддержку получил бы Владимир Зеленский (27%). Второе-третье места делят Юрий Бойко (14,7%) и Петр Порошенко (13,7%). Далее идут Виктор Медведчук (8,7%), Юлия Тимошенко (7,5%), Олег Ляшко (6,3%), Владимир Гройсман (5,5%), Сергей Притула (4,1%), Дмитрий Разумков (3,4%). Другие кандидаты имеют более низкую поддержку.

Во втором списке среди возможных кандидатов отсутствовали Медведчук и Разумков, но присутствовал Игорь Смешко. В этом случае также наибольшую поддержку имеет Владимир Зеленский, за которого проголосовали бы 27,7% респондентов, определившихся с выбором. На втором месте – Юрий Бойко (20,8%), на третьем – Петр Порошенко (14,2%). Далее идут Юлия Тимошенко (7,3%), Игорь Смешко (6,5%), Олег Ляшко (6,2%), Владимир Гройсман (6%), Сергей Притула (3,8%). Другие кандидаты имеют более низкую поддержку.

Как проводился опрос

Опрос проводился Киевским международным институтом социологии 17-23 декабря методом личного интервью с использованием планшетов. Всего было опрошено 1200 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающих в 85 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым).

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В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает: 2,9% для показателей, близких к 50%, 2,5% - для показателей, близких к 25%, 1,9% - для показателей, близких к 12%, 1,3% - для показателей, близких к 5%.

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Автор: Александр Топчий