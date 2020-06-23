Рейтинг Зеленского посыпался из-за недоверия к НАБУ и другим силовикам – эксперт

Согласно обнародованным данным исследования, 75,2% украинцев не доверяют прокуратуре, 75% не доверяют Верховной Раде, 74% не доверяют Кабмину.

Падение рейтинга Зеленского напрямую связано с рекордным уровнем недоверия общества к НАБУ и другим правоохранительным органам, считает политический эксперт Алексей Голобуцкий.

Об этом сообщает «Обозреватель».

«Рейтинг Зеленского посыпался из-за недоверия к НАБУ и другим силовикам: президенту полностью доверяют лишь 13%. Более того, рубикон перейден - не доверяют президенту уже более половины избирателей, каждый второй уже не ждет от Зеленского ничего хорошего», - пишет эксперт, ссылаясь на данные социологического исследования, проведенного центром «Социальный мониторинг» 10-19 июня этого года. По мнению эксперта, это в первую очередь связано с рекордными рейтингами недоверия к НАБУ и другим силовым органам.

Согласно обнародованным данным исследования, 75,2% украинцев не доверяют прокуратуре (доверяют 12,6%). 75% не доверяют Верховной Раде (доверяют 18,3%). 74% не доверяют Кабмину Шмыгаля (доверяют 18,5%). 73% не доверяют НАБУ (доверяют - 9,2%). 70,4% не доверяют ГБР (доверяют - 11,2%). 67,5% не доверяют Нацполиции (доверяют - 22%). «Рекордсменом» по балансу доверия и недоверия оказалось НАБУ: отрицательный баланс составляет - 62,8%.

«Общий итог: украинцы перестали доверять власти. Скандалы с НАБУ и ГБР просто так не прошли. И общеизвестная коррумпированность директора НАБУ Сытника тоже должна была дать о себе знать. Как и откровенное игнорирование коррупционных скандалов. Коррупция через год пафосных лозунгов от «хороших молодых ребят» вернулась в топ проблем. А у Зеленского нет ни планов, ни общего представления, что с ней делать. Или Зеленский немедленно, не выходя из самоизоляции, начинает подавать обществу какие-то знаки,что с коррупцией он таки борется, несмотря на фамилии, родственников и должности, - или ярлык «коррумпированная власть Зеленского» добьет его рейтинг», - считает Голобуцкий.

Напомним, что Конституционный суд рассмотрит представление народных депутатов относительно конституционности Указа Президента о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро. Ранее депутаты Верховной Рады собрали 216 подписей под проектом постановления за отставку Артема Сытника, внесенного в реестр коррупционеров НАПК.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram