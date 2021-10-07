Бывший спикер парламента назвал отношения с главой государства рабочими.

Отозванный с должности председателя Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что никогда не был другом президента Украины Владимира Зеленского.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга.

Отвечая на вопрос, является ли он до сих пор другом с президентом, Разумков сказал: "Я никогда не был другом с президентом".

Читайте такжеРазумков загадочно намекнул на президентские амбиции (видео)По его словам, у них "рабочие отношения".

"Друзья, я думаю, что они формируются по-другому. Я думаю, что друзья президента больше связаны с "95 кварталом", с его прошлой жизнью. А у меня другие друзья", – сказал экс-спикер Рады.

Разумков не считает, что президент и председатель Верховной Рады или премьер-министр должны быть друзьями.

"Они должны работать на государство. Не на свои дружеские отношения, а на государство", – добавил он.

Напомним, 3 октября Владимир Зеленский говорил, что у партии "Слуга народа" есть миллион вопросов к Дмитрию Разумкову, который тогда еще был спикером Верховной Рады.

Уже 4 числа стало известно, что глава фракции "СН" запустил процедуру отзыва Разумкова с поста.

ВР 7 октября уволила Разумкова с поста. Увольнение Разумкова поддержали 284 нардепа.

Автор: Таня Поляковская