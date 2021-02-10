По словам председателя Верховной Рады, последний визит спикера Палаты общин в Украину состоялся 20 лет назад, и эту тенденцию надо менять.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков пригласил спикера Палаты общин парламента Великобритании, сэра Линдси Гойла посетить Украину.

Как говорится в сообщении пресс-службы парламента, об этом он сказал во время онлайн-встречи с Гойлом.

"Последний визит спикера Палаты общин в Украину состоялся 20 лет назад. Думаю, эту тенденцию надо менять", - подчеркнул Разумков.

Он отметил, что Верховная Рада Украины готова к углублению украинско-британского межпарламентского диалога.

"Несмотря на преграды, связанные с COVID-19, которые есть сегодня, я хотел бы обратиться к вам с предложением активизировать украинско-британские межпарламентские отношения", - сказал Разумков.

Также он выразил надежду на понимание и помощь британских партнеров в вопросе упрощения режима поездок украинских граждан в Великобританию.

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Автор: Юлия Петриченко