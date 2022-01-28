Состоялся второй разговор лидеров Украины и США с начала года.

В Офисе президента раскрыли детали телефонного разговора Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом.

Об этом сообщается на сайте ОП.

"Глава Украинского государства выразил благодарность Соединенным Штатам и лично Джозефу Байдену за крепкую и непоколебимую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за лидерство США в мобилизации мирового сообщества для сдерживания российской агрессии", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что Владимир Зеленский приветствовал комментарий Байдена о важности сохранения дипломатического присутствия США в Украине и заверил в дальнейшей стабильной работе американского посольства в Киеве.

Он поблагодарил за помощь, которую оказывают США в виде оборонительного летального оружия.

Также президент Украины отметил важность поддержки экономической и финансовой стабильности Украины. Президенты обсудили конкретные шаги со стороны США по увеличению финансовой поддержки Украины: как на двусторонней основе, так и путем привлечения международных финансовых организаций.

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В ходе разговора Зеленский и Байден не обошли вниманием итоги недавних переговоров политических советников в "нормандском формате".

"Джозеф Байден приветствовал достигнутые договоренности относительно безусловного возвращения к режиму прекращения огня. Владимир Зеленский отметил готовность Украины к проведению встречи в Нормандском формате на уровне лидеров в ближайшем будущем", - отмечается в сообщении.

Напомним, 26 января США и НАТО передали свои письменные ответы на "гарантии безопасности" России. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что США учли позицию Украины при подготовке письменного ответа РФ на ее предложения по безопасности.