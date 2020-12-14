По словам первого заместителя председателя фракции "СН", такое предложение "Батькивщины" нравится народным депутатам.

Во фракции "Слуга народа" поддерживают предложение, чтобы парламент работал в январе в пленарном режиме не две недели, а одну.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель председателя фракции "СН" Александр Корниенко на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

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Он отметил, что поддерживает предложение, в частности, фракции "Батькивщина" о том, чтобы работать в январе только одну пленарную неделю.

По словам Корниенко, это предложение "нам нравится и устраивает нас".

Первый заместитель председателя фракции "СН" пояснил, что целесообразно, чтобы народные депутаты с 1 по 15 января и с 18 по 22 января работали в комитетах, а в пленарном режиме работали только с 26 по 29 января.

Сегодня утвержденным календарным планом сессии ВР предусмотрено, что депутаты в пленарном режиме работают две недели - 12-15 января и 19-22 января.

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Автор: Надя Пришляк