Во фракции "Слуга народа" поддерживают предложение, чтобы парламент работал в январе в пленарном режиме не две недели, а одну.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель председателя фракции "СН" Александр Корниенко на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.
Читайте такжеРада завтра рассмотрит госбюджет-2021 и продление действия закона об особом статусе ОРДЛО
Он отметил, что поддерживает предложение, в частности, фракции "Батькивщина" о том, чтобы работать в январе только одну пленарную неделю.
По словам Корниенко, это предложение "нам нравится и устраивает нас".
Первый заместитель председателя фракции "СН" пояснил, что целесообразно, чтобы народные депутаты с 1 по 15 января и с 18 по 22 января работали в комитетах, а в пленарном режиме работали только с 26 по 29 января.
Сегодня утвержденным календарным планом сессии ВР предусмотрено, что депутаты в пленарном режиме работают две недели - 12-15 января и 19-22 января.
Вас также могут заинтересовать другие новости:
- Разумков рассказал, имеет ли президентские амбиции
- Разумков пока не допускает переформатирование монобільшості
- Зеленский отреагировал на выводы Венецианской комиссии относительно последствий скандального решения КСУ
- Выводы "Венецианки" лягут в основу законопроектов по реформированию КСУ – Стефанишин
- Завтра Разумков проведет совещание глав фракций
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram