Ермак: найти профессионала с высокими моральными ценностями для работы на государство не так просто

Речь идет о создании регионального кадрового резерва из числа талантливой молодежи для центральных органов власти.

В Офисе президента на селекторном совещании с председателями областных государственных администраций обсудили создание регионального кадрового резерва для центральных органов власти.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

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По словам руководителя Офиса президента Андрея Ермака, молодежи из столицы легче начать строить карьеру в центральных органах власти, зато много молодых талантов остается на периферии.

«Сегодня есть несколько позиций даже в правительстве, которые до сих пор остаются вакантными. Найти профессионального человека с высокими моральными ценностями, который готов посвятить себя работе на государство, не так просто», - отметил Ермак и поддержал идею активизировать поиск кадров в регионах.

Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов сообщил, что поиск кадрового резерва начался два месяца назад. После этого руководство областей предоставило список из почти 300 потенциальных кандидатов, но среди них только несколько десятков человек отвечали требованиям. «Мы последние два месяца действительно сосредоточены на работе по противодействию коронавирусной болезни. Сейчас мы должны еще раз активизироваться и добавить новые списки», – заявил он.