Нардеп напомнил о закрытых каналах по решению СНБО заклеенным ртом.

Депутат от ОПЗЖ Вадим Рабинович заклеил свой рот медицинским пластырем якобы в знак протеста против подсанкционных каналов Медведчука.

Странный перформанс друг Медведчука устроил в прямом эфире политического ток-шоу на канале Украина 24.

Гости обсуждали поездку Зеленского в США и ее результаты, тогда как Рабинович взял слово.

Нардеп напомнил о закрытых каналах по решению СНБО заклеенным ртом. При этом политик поблагодарил журналистов, что те, мол, не испугались и проявили "мужество", пригласив его на эфир.

Рабинович утверждал, что якобы из-за него каналы и закрыли, но потом вспомнил о "свободе слова", и что эти СМИ на самом деле критиковали власть. В знак поддержки уволенных сотрудников телеканалов член ОПЗЖ заклеил себе рот.

"Я с большим уважением отношусь к вашей передаче, благодарю вас. В знак протеста против этих 1500 (журналистов – ред.) я сижу на передаче так, как сидит 9/10 нашей страны, – с заклеенным ртом", – сказал напоследок Рабинович.

Раньше Рабинович устроил провокацию просто за трибуной в Раде, спев советскую пропагандистскую песенку.

В феврале каналы "NewsOne", "112 Украина" и "ZIK", входящие в медиапул членов ОПЗЖ Тараса Козака и Виктора Медведчука, закрыли по решению Совета нацбезопасности Украины.

Тогда же санкции были введены против самих Медведчука и Козака.

Секретарь СНБО Алексей Данилов пояснил, что у власти появились претензии относительно источников финансирования СМИ, связанных с политиками ОПЗЖ, и обвинил сотрудников медиапула Медведчука в пропаганде.

Министр культуры Александр Ткаченко, в свою очередь, подчеркнул, что журналисты отрабатывали "темники Кремля".

Потом все каналы, а также их "зеркало" "Первый независимый", исчезли из трансляций в Украине; три канала были заблокированы по просьбе Минкульта и в YouTube.

Автор: Яна Ставская