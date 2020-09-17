По словам политика, у него к власти есть ряд вопросов.

Фракция «Оппозиционная платформа – За життя» предложила руководству Верховной Рады Украины создать временную следственную комиссию по расследованию фактов вмешательства иностранцев во внутриполитические дела Украины.

Об этом народный депутат Украины, сопредседатель фракции «ОПЗЖ» Вадим Рабинович рассказал журналистам в четверг, 17 сентября.

«Я предложил спикеру парламента Дмитрию Разумов создать временную следственную комиссию «по втручанню іноземних держав у конституційну дільність парламенту України», – уточнил Вадим Рабинович.

По словам политика, у него к власти есть ряд вопросов: «Скажите, вы что вообще продали свою страну на корню? Мы и наши дети кому-то должны? Почему в конституционном органе страны – парламенте – приводится довод: «иностранцы будут не довольны….»? Разве мы, когда приезжаем во Францию или Италию, диктуем там свои условия? Нет! Тогда почему мы считаем, что говорить о таком в Раде – это нормально?»

Вадим Рабинович также считает, что «сегодня оппозиция отстояла кусочек суверенитета».

«Еще раз говорю: не важно, как будет формироваться комиссия, а важно, что мы можем в своем доме решать свои дела. А то, что представители власти настолько отмороженные, что открыто боятся возмущения иностранцев – это перебор. Да, иностранцы недовольны тем, что мы защищали свою землю, что не дали Супрун убить страну медицинской реформой, недовольны, что мы сами можем назначить себе прокуроров… Кто нам должен диктовать, кого назначать? Что такое «незалежність»? Это возможность самим выбирать себе представителей в государственные органы!» – напомнил народный депутат.

Сообщил сопредседатель «Оппозиционной платформы – За життя» и о том, что фракция потребовала завтра до пленарного заседания Верховной Рады провести встречу и обсудить ситуацию вокруг пандемии коронавируса.

«Напомню, Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль заверяли нас, что они, мол, научились бороться с пандемией. Они так «боролись», что потратили уже 6 млрд, а теперь говорят, что денег нет, лечить, дорогие украинцы, вас не можем, больницы не принимают на плановые операции! Ответьте тогда, что делать людям и куда делись деньги? Масок нет, тестов – тоже. Завозили маски самолетами и они оказались на полках магазинов по заоблачным ценам… Поэтому мы потребовали на завтрашнюю встречу вызвать министра финансов, министра здравоохранения, чтобы они нам рассказали, кто украл деньги и почему ситуация до сих пор плачевная!» – резюмировал Вадим Рабинович.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН