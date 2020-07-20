Снисходительность мирового сообщества к поездкам Путина в Крым поощряет агрессию РФ - Чубаров

По словам главы Меджлиса, поездка Путина в Крыу связана со строительством кораблей ВМФ России на оккупированном полуострове.

Снисходительное отношение западных стран к поездкам российского президента Владимира Путина в оккупированный Крым поощряет дальнейшую агрессию Кремля против своих соседей.

Об этом в эфире "Радио Крым.Реалии" сказал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

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«Меджлис исходит из того, что снисходительность к действиям президента России и других российских должностных лиц, которые направлены против территориальной целостности других государств, является практически поощрением российской агрессии против своих соседей», – подчеркнул Чубаров.

По его словам, поездка Путина в Крыму, по крайней мере, связана со строительством кораблей ВМФ России на оккупированном полуострове.

Чубаров отмечает, что Путин демонстрирует миру, что он не будет следовать нормам международного права. Глава Меджлиса отметил, что своей поездкой Путин хочет сделать «определенные месседжи» жителям России.

Как сообщается на странице Чубарова в Facebook, Меджлис крымскотатарского народа обратился к ООН, Европейскому парламенту, ПАСЕ, Парламентской ассамблеи ОБСЕ, Парламентской ассамблеи ОЧЭС, правительствам и парламентам государств с призывом принять дополнительные и жесткие экономические, политические и дипломатические меры, направленные на принуждение России к освобождению оккупированных ею территорий Украины, в частности Крыма и Севастополя.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 июля, Министерство иностранных дел Украины выразило Российской Федерации решительный протест в связи с очередным несогласованным и незаконным визитом Путина во временно оккупированную Россией Автономную Республику Крым и город Севастополь.

Украинская сторона считает очередной визит Путина и другие поездки российских должностных лиц во временно оккупированный Крым, которые осуществляются, несмотря на неоднократные предостережения и протесты МИД, грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, циничным и демонстративным пренебрежением российской стороной общепризнанных норм международного права.

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