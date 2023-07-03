С 28 июня заблокировано уже семь сайтов.

В России начали бороться с конкурентами Владимира Путина на предстоящих президентских выборах. В частности, спецслужбы начали блокировать рекламу главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

По данным "Роскомсвободы", с 28 июня заблокировано уже семь сайтов. На первой странице одного из заблокированных сайтов размещена фотография Пригожина и надпись: "Стрелять надо метко. Работать надо честно". Также на сайтах написано, что Пригожин - человек, который "не продаст Россию за европейские замки и счета в американских банках".

"По сути все эти сайты являются копией одного и того же портала, который выглядит как предвыборная агитация. В тексте утверждается, что: "Чтобы спасти Россию - будь готов поддержать Пригожина. Нового лидера новой России", - сообщает "Роскомсвобода".

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В то же время нет никаких подтверждений, что заблокированные сайты действительно связаны с Пригожиным.

Президентские выборы в России 2024 года

Следующие выборы президента РФ должны состояться 17 марта 2024 года. В 2020 году в России провели псевдореферендум, на котором внесли поправки в Конституцию, позволяющие Путину баллотироваться в президенты до 2036 года.

Интересно, что в 2018 году Путин обещал не принимать участия в президентских выборах 2024 года.

СМИ узнали, что перед президентскими выборами 2024 года Путин и его команда будут строить свою кампанию вокруг "консерватизма и сохранения традиционных ценностей", чтобы завоевать расположение россиян.

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