Президент России Владимир Путин не планирует проводить разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. При этом в Кремле не исключили возможность такого разговора "при необходимости".
Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.
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"Пока нет в планах разговора с Зеленским. Но при необходимости это может быть очень быстро организовано", - заявил Песков.
Напомним, ранее советник главы Офиса президента Алексей Аристович заявил, что разговор между Зеленским и Путиным планируется.
Отметим, в пятницу в результате вражеского обстрела на Донбассе погибли четверо украинских военных еще двое получили ранения.
После этого президент Владимир Зеленский анонсировал переговоры с лидерами "нормандской четверки", в которую входит и президент России.
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