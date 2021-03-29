Напомним, ранее советник главы Офиса президента Алексей Аристович заявил, что разговор между Зеленским и Путиным планируется.

Президент России Владимир Путин не планирует проводить разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. При этом в Кремле не исключили возможность такого разговора "при необходимости".

Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

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"Пока нет в планах разговора с Зеленским. Но при необходимости это может быть очень быстро организовано", - заявил Песков.

Напомним, ранее советник главы Офиса президента Алексей Аристович заявил, что разговор между Зеленским и Путиным планируется.

Отметим, в пятницу в результате вражеского обстрела на Донбассе погибли четверо украинских военных еще двое получили ранения.

После этого президент Владимир Зеленский анонсировал переговоры с лидерами "нормандской четверки", в которую входит и президент России.

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Автор: Виктория Гордиенко