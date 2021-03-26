Сегодня в районе Шумов в результате вражеского огня погибли четверо украинских защитников.

Президент Украины Владимир Зеленский и глава его Офиса Андрей Ермак в настоящее время проводят консультации с лидерами "нормандской четверки" из-за гибели на Донбассе четверых военнослужащих ВСУ.

Об этом сообщил спикер украинской делегации на минских переговорах (ТКГ) Алексей Арестович, передает "Сегодня".

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Арестович отметил, что украинские переговорщики в ТКГ попросили ОБСЕ провести завтра внеочередное заседание подгруппы по безопасности. Получено предварительное согласие, ожидается ответ россиян.

"Президент и руководитель Офиса президента проводят консультации с руководством стран нормандского формата относительно грубого нарушения огня на Донбассе", - заявил он.

Гибель бойцов на Донбассе 26 марта

26 марта на Донбассе в результате обстрела со стороны российских оккупационных сил вблизи Шумов четверо военнослужащих Вооруженных сил Украины погибли, еще двое получили ранения.

По словам Арестовича, украинская сторона в СЦКК девять раз пыталась остановить обстрел через ОБСЕ, но россияне игнорировали запросы.

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Автор: Юрий Годован