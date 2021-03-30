Десяти участникам акции возле Офиса президента Украины Владимира Зеленского в поддержку активиста Сергея Стерненко сообщили о подозрении.
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Об этом сообщил в эфире программы Радио Свобода Live директор департамента коммуникаций Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко.
«Где-то десяти лицам сообщено о подозрении, но кроме них есть еще несколько правонарушителей, в отношении которых составлены админпротоколы. Возможно, это количество будет расти», - сказал Шевченко.
Он также рассказал о возможном наказании, которое могут понести участники акции.
«Статьи Уголовного кодекса, по которым им предъявлены подозрения, - часть четвертая статьи 296 (хулиганство), предусматривает от трех до максимум семи лет лишения свободы. Но сколько именно - определяет суд, и только суд», - пояснил Шевченко.
Протесты под ОП
- 20 марта у здания Офиса президента на ул. Банковой в Киеве состоялась акция в поддержку осужденного общественного активиста Сергея Стерненко. Протестующие жгли файеры и бросали шумовые гранаты. Они пытались поджечь табличку «Президент Украины» на здании. Также активисты разбили стекло в дверях здания и бросали файеры и дымовые шашки внутрь. Один из файеров залетел на балкон здания.
- Кроме того, участники акции разрисовали здание ОП красной краской.
- В совершении хулиганских действий подозревают, в частности, лидера общественного движения «Защитим Протасов Яр» Романа Ратушного, лидера движения «Гонор» Сергея Филимонова, Владислава Гранецкого-Стафийчука (псевдо Влад Сорд), участника движения «Гроно» Алексея Билковского.
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